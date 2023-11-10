В ООН назвали ситуацию в секторе Газа «адом на земле»
Речь идёт об обстановке на севере анклава.
Такую оценку дал официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.
«Если есть сегодня ад на земле, то это север Газы. На долю остающихся там людей выпали смерть, лишения, безнадёжность, перемещение и отсутствие света», — сказал представитель организации на брифинге в Женеве.
Комментируя заявления о планах Израиля ежедневно проводить четырёхчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы, Ларке подчеркнул, что любые шаги должны координироваться с ООН.