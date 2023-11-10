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В ООН назвали ситуацию в секторе Газа «адом на земле»

Речь идёт об обстановке на севере анклава.

В ООН назвали ситуацию в секторе Газа «адом на земле»
© globallookpress.com

Такую оценку дал официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

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«Если есть сегодня ад на земле, то это север Газы. На долю остающихся там людей выпали смерть, лишения, безнадёжность, перемещение и отсутствие света», — сказал представитель организации на брифинге в Женеве.

Комментируя заявления о планах Израиля ежедневно проводить четырёхчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы, Ларке подчеркнул, что любые шаги должны координироваться с ООН.