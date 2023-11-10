Обзор иноСМИ: сорванный «День Д» для ВСУ и страх западных компаний уходить из России

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Bloomberg: «Большая семерка» может проиграть БРИКС

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В 2001 году на долю Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которые объединились в группу БРИКС, приходилось 19 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности. Сегодня, с учетом стран, которые собираются присоединиться к блоку, эта доля приближается к 36 процентам. Как сообщает Bloomberg, ожидается, что к 2040 году этот показатель вырастет до 45 процентов, что более чем вдвое превысит вес стран «Большой семерки» - крупнейших государств с развитой экономикой.

Агентство подчеркивает, что быстрый рост БРИКС трансформирует мировую экономику. Члены этого блока «в целом менее демократичны», чем страны с развитой экономикой, а растущая экономическая мощь БРИКС может привести к глубокому изменению глобального влияния, считает Bloomberg. Однако пока блоку не хватает сплоченности, и это будет мешать некоторым членам группы достигать амбициозных целей, в частности, по оспариванию доминирующей роли доллара.

Украинский военный рассказал о сорванном «Дне Д» наступления ВСУ

Украинский штурмовик по имени Степан заявил, что одним из важнейших дней украинского наступления должно было стать 6 июня - в эту дату ВСУ готовились нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российские силы сорвали эти планы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

По словам Степана, Москве стало известно о намерениях Киева и российские силы «кое-что предприняли». В итоге ВСУ пришлось спешно менять свои планы. Он отметил, что украинские силы стремились нанести удар в Херсонской области, чтобы перекрыть доступ в Крым. Военный добавил, что удар хотели приурочить ко «Дню Д» - дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

«Западные компании боятся покидать Россию из-за истории Carlsberg»

Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли иностранных компаний в российском подразделении Danone и в «Балтике». Спустя почти 20 лет после ухода с поста президента крупнейшей российской пивоваренной компании бизнесмен Таймураз Боллоев снова возглавил «Балтику» и хочет вернуть ей «период расцвета 1990-х» - время до ее приобретения датской Carlsberg, пишет Financial Times.

FT отмечает, что Carlsberg потеряла контроля над бизнесом, который приносил десять процентов от ее глобальных доходов. По данным газеты, эта ситуация напугала другие западные компании, пытающиеся покинуть Россию, - они «изо всех сил пытаются понять мотивы» властей и выяснить, какие компании могут быть следующими. Руководитель одной из крупнейших компаний по производству продуктов питания и напитков в стране рассказал FT, что его компания видит для себя этот риск, «но ничего не может с этим поделать». Хитрость, по словам человека, связанного с выходом некоторых корпораций США из России, заключается в том, чтобы найти на свой российский бизнес покупателя с достаточным политическим капиталом, который смог бы «держать волков на расстоянии», и совершить сделку как можно быстрее.

«Выдержит ли Америка и Украину, и Израиль, и Азию»

США наконец-то начали налаживать отношения с Индией, расширять военные учения со странами Азии и активно работать над планами по опережению китайских технологий вместе с азиатскими партнерами. Но Ближний Восток, как вихрь, вновь затянул Вашингтон, пишет The New York Times. Оперативные группы Пентагона, наращивание поставок американского оружия в Израиль и поспешные визиты в столицы Ближнего Востока воспринимаются в США как потеря, задерживающая прогресс в решении некоторых из наиболее важных задач.

Депутат и бывший советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима на прошлой неделе заявил, что Токио больше всего беспокоит перенаправление военных ресурсов США из Восточной Азии в Европу и на Ближний Восток. Азиатские страны обеспокоены, как участие Вашингтона в еще одном конфликте вдобавок к украинскому кризису будет соотноситься с интересами Индо-Тихоокеанского региона. Они задаются вопросом, сколько обязательств по поддержке на самом деле могут выдержать «перенапряженные» США. Американское производство уже испытывает трудности с нехваткой боеприпасов, поставляемых одновременно Украине и Израилю, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В итоге Япония, Тайвань и Австралия могут столкнуться с задержками в поставке уже согласованных партий вооружений. По версии NYT, Япония и другие азиатские партнеры США хотят, чтобы Вашингтон сконцентрировался на противостоянии Китаю.

«Энергетика будущего не обойдется без угля?»

Вопросы климатического кризиса и будущего энергетики, входящие в число важнейших тем международной экономики, встают перед властями разных стран все острее. С одной стороны в мире растет давление на компании с целью предотвратить новые инвестиции в увеличение мощностей производства ископаемого топлива, пишет турецкая газета Sabah.