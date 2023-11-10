Орбан: Украина в 2022 году отказалась от мирного договора по указанию США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в марте 2022 года власти Украины отказались подписать проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указанию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Kossuth.

По словам Орбана, информацию о влиянии США на решение Украины Венгрия получила из дипломатических и разведывательных источников.

Также венгерский премьер заявил, что в ЕС в 2015 году стремились локализовать украинский кризис, но США привели его к эскалации и придали ему глобальный характер, передает ТАСС. Как подчеркнул Орбан, позиция Евросоюза заключалась в том, что «это конфликт между двумя славянскими народами России и Украины, он должен быть изолирован», а затем урегулирован.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что в 2022 году Киев не пошел на договоренности с Россией, потому что «ему не разрешили» в США.