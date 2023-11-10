Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции

"Они [Израиль] испытывают наше терпение своими иллюзиями о земле обетованной, которая включает и территории нашей страны, а также угрозами применения ядерного оружия", - сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслировали местные телеканалы. Эрдоган также отметил, что израильская сторона "будет привлечена к ответу и будет осуждена перед лицом всего человечества".



"С той силой, которую мы получаем от коллективной [международной] совести, мы продолжим всецело поддерживать палестинцев. Мы не перестанем говорить правду, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества всего палестинского народа, особенно жителей Газы, которые изо всех сил пытаются защитить свою родину и свою жизнь", - добавил он.