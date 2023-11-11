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Эрдоган высказался о позиции Запада по сектору Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа. Его слова на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде передает РИА Новости.

Эрдоган назвал бессовестной позицию Запада по сектору Газа
© Газета.Ru

Эрдоган отметил, что после нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo мировые лидеры устроили шествие в Париже, а во время событий в Газе «никто и слова не произнес.

«Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — сказал Эрдоган.

Он раскритиковал страны Запада, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию «трусливой», а молчание «постыдным».

До этого Эрдоган заявил, что Турция видит «позитивные сигналы» по усилиям в сфере дипломатии касательно ситуации в секторе Газа.

Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции

Турецкий лидер также подтверждал, что Анкара готова выступить в качестве гаранта в урегулировании кризиса в секторе Газа. В ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ташкенте на полях саммита ОЭС Эрдоган также заявил, что исламский мир должен занять единую позицию и оказать давление на Израиль.

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