Стала известна дата эвакуации первых россиян из сектора Газа

Первые 85 россиян, проживающие в секторе Газа, покинут территорию анклава в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщает информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.

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Отмечается, что граждане России будут эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Согласно документу, всем эвакуируемым, среди которых граждане и других иностранных государств, следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что порядка 300 несовершеннолетних россиян включены в списки на вывоз из сектора Газа. Как уточнял посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, согласование эвакуации россиян из анклава может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.