Активистка прервала выступление Байдена
Выступление президента США Джо Байдена прервала активистка, которая призывала прекратить огонь в секторе Газа. Видео произошедшего опубликовало «РИА Новости».
По данным агентства, инцидент произошел во время выступления Байдена на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. На видео видно, как вскоре после начала речи президента США прерывает женский голос.
«Вам необходимо призвать к прекращению огня в секторе Газа», — выкрикивала из зала активистка.
Байден в этот момент прекратил говорить и призывал отпустить женщину. Однако в итоге ее вывели из зала под свист публики, выкрикивающей лозунг «Вперед, Джо».
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