Экс-депутата Латвии приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ

Суд в Риге (Латвия) приговорил к тюремному заключению бывшего депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсона за шпионаж в пользу РФ. Политику грозит восемь с половиной лет. Об этом сообщил латвийский телеканал Rus.Lsm.lv.

«Установлено, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию. А также другую информацию Федеральной службе безопасности Российской Федерации», — заявил судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс.

Следствие установило, что экс-депутат передавал информацию, которая давала представление о работе госучреждений страны, органов госбезопасности и правоохранительных органов, а также о системе гособороны Латвии.

Бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов также был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных вину отрицают и намеренны обжаловать приговор.