На Украине указали на странность версии следствия о гибели помощника Залужного

Он усомнился в том, что произошедшее было случайностью, поскольку погибший военный был слишком опытен, чтобы не отличить настоящую гранату от муляжа. Кроме того, по мнению политолога, его смерть может быть связана с заявлением главкома украинских войск о проблемах контрнаступления. Он пояснил, что Залужный оказался единственным высокопоставленным чиновником, признавшим, что операция зашла в тупик.