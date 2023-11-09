В НАТО пригрозили блокадой двум российским городам
Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если Россия начнет войну со странами Балтии после победы над Украиной, заявил командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен «Литовскому национальному телевидению и радио» (LRT). В качестве инструментов давления на эти российские города он упомянул, в том числе вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Когда Украина потерпит поражение, Россия вторгнется в страны Балтии, — уверен он.
Нильсен отметил, что в Альянсе понимают, что «в Калининграде есть потенциал, нужно его учитывать и строить планы, но Россия сейчас полностью окружена». По поводу блокады Петербурга полковник добавил, что за это будут отвечать Финляндия и Эстония.