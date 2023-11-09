В НАТО пригрозили блокадой двум российским городам

Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если Россия начнет войну со странами Балтии после победы над Украиной, заявил командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен «Литовскому национальному телевидению и радио» (LRT). В качестве инструментов давления на эти российские города он упомянул, в том числе вступление Швеции в Североатлантический альянс.