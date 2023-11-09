Председателю Союза русских литераторов аннулировали ВНЖ в Литве
Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство (ВНЖ) историку, председателю Союза русских литераторов и художников "РАРОГ" Валерию Иванову. Об этом сообщает "Sputnik Литва".
"На том основании, что он представляет угрозу безопасности государства, поскольку своими действиями поддерживает и распространяет пропаганду российского режима", — объяснила решение директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Решение о депортации Иванова пока не принято.
"Пока расследования в текущих процессах не будут завершены, мы просто не будем делать следующий шаг. Мы откладываем реализацию этого шага на более позднее время", — добавила Гудзинскайте.
Сам Иванов не собирается покидать Литву, пока не получит официального постановления суда о депортации.
"Когда суд установит, что я должен покинуть Литву, свою родину, тогда мне придется как-то рассматривать этот вопрос", — заявил историк, который может обжаловать решение Департамента миграции в суде Иванов может в течение двух недель.
В сентябре Иванову предъявили подозрения в "публичном одобрении, отрицании или грубом уничижении международных преступлений, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией".
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