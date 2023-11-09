Израиль обвинили в войне против всего палестинского народа

Израильская армия ведет борьбу не с ХАМАС, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, передает ТАСС. По его словам, еврейское государство фактически воюет со всем палестинским народом.

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"То, что сейчас делает Израиль, - это не война против ХАМАС, это война против всего палестинского народа. Министр обороны Израиля говорит, что сражается с "человекоподобными животными", а премьер-министр [Израиля] призывает помнить о судьбе амаликитян", - отметил Штайе.

Он добавил, что руководство Израиля желает повторения истории с древнем семитским племенем амаликитян, которое полностью истребил израильский народ. Штайе подчеркнул, что именно на это настраивают израильскую армию.

"То, что нам сейчас действительно нужно - это прекращение войны, ведь именно это необходимо, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается", - заключил премьер Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.