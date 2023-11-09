FT: глобальный хаос и дружба с РФ сделали Ким Чен Ына сильнее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын чувствует себя все более уверенно благодаря глобальному хаосу, пишет Financial Times. Несмотря на санкции, Ким наладил союзы с Россией и Китаем, увеличил свою власть и продолжил разработку ядерного оружия, подчеркивает издание.

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Проведя Северную Корею через период крайней изоляции, которая потребовалась стране, чтобы побороть пандемию, Ким «оказался в теплых объятиях Москвы и Пекина» на фоне усиления геополитической напряженности в регионе.

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«Он пережил Трампа, он пережил санкции и он пережил пандемию. Кто на его месте не чувствовал бы себя победителем?» — заявил Андрей Ланьков, профессор истории Университета Кукмин в Сеуле.

Недавний визит Кима в Россию стал кульминацией отношений, которые процветали на фоне украинского кризиса, проиллюстрировав, как «фрагментация международного порядка принесла пользу стране, находящейся под санкциями почти дюжины резолюций Совета Безопасности ООН с момента ее первого ядерного испытания в 2006 году».

Шведский эксперт по Северной Корее Бенджамин Зильберштейн назвал поддержание хороших отношений с Россией «огромной удачей для Ким Чен Ына».

Аналитики видят мало шансов, что западные страны смогут оказать достаточное давление на Пхеньян, которое вынудило бы КНДР прекратить или хотя бы замедлить разработку ядерного оружия.

При этом американский аналитик Дженни Таун утверждает, что амбиции Кима изменились. В прошлом северокорейские лидеры стремились обменять имеющиеся у них рычаги влияния на уступки со стороны международного сообщества. Поэтому можно было ожидать, что Ким вернется за стол переговоров, ища пути снятия санкций и смягчения экономического давления. По мнению Таун, Ким отказался от попыток достичь соглашения с США, и «то, что происходит сейчас, является фундаментальной переформулировкой его внешней политики».

Помимо сотрудничества с Россией Ким продолжает пользоваться покровительством Пекина. Опрошенные Financial Times эксперты указали на принятое в прошлом месяце решение Китая репатриировать сотни северокорейских беженцев. Конгресс США, правительства нескольких стран, крупные правозащитные организации и представители ООН требовали остановить это, но «вместо этого Пекин сделал то, что хотел Ким».

По мнению экспертов, корень решения Китая кроется в растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном.

«Китай всегда ценил Северную Корею как буферную зону, даже если им не нравились ее ядерные амбиции или провокационное поведение», — подчеркивает один из аналитиков.