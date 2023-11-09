Обзор иноСМИ: бойкот Visa и Mastercard в Турции, позиция Москвы по конфликту в Газе

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«Китай и Россия сотрудничают по Газе, чтобы держать США под контролем»

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Китай и Россия укрепляют свой стратегический союз, чтобы держать США под контролем, пишет японский журнал Toyo Keizai. Во время недавнего визита в Китай президент РФ Владимир Путин подробно обсудил с главой КНР Си Цзиньпином вопросы Украины и Газы. Считается, что Москва и Пекин координируют свои глобальные стратегии.

Сразу после встречи Путина и Си международная активность Китая на Ближнем Востоке стала более заметной. Си встретился с премьер-министром Египта и призвал решить проблему через «план мирного сосуществования двух государств», который предоставил бы Палестине независимость. Также в Пекине выступают за расширение своего сотрудничества с арабскими странами. В Китае главной причиной конфликта считают не атаки ХАМАС, а «неспособность гарантировать законные национальные права палестинского народа», и отмечают, что Пекин работает вместе с Москвой над решением этого вопроса. Китай намерен «всецело подключиться» к активной позиции России в предложении резолюции ООН по Газе.

В Турции начался бойкот Visa и Mastercard

В Турции начался новый бойкот, направленный против стран, поддерживающих Израиль, пишет Yeni Safak. Клиенты турецких банков переходят на национальную платежную систему Troy и отказываются от покупок с помощью американских Visa и Mastercard.

В группах, созданных в социальных сетях, призывают к бойкоту продуктов израильского происхождения, а также платежных систем, которые являются одним из крупнейших источников денег для западных стран. Yeni Safak отмечает, что четыре процента от каждой покупки, совершенной через платежные системы Visa и Mastercard, «уходят за границу». Граждан Турции призывают перейти на Troy, чтобы сборы, вычитаемые из расходов, оставались в стране.

«Израильско-украинский хвост виляет американской собакой»

Систему альянсов США часто называют империей, но это своеобразная форма империи, в которой столичный центр, кажется, направляется и управляется периферией, пишет профессор политологии Дэвид Хендриксон в своей статья для Responsible Statecraft. Администрация США выразила полную поддержку Израилю и Украине, оказывая странам военную помощь, но не осмеливаясь установить ограничения на их военные цели.

В последние несколько недель этот курс пошатнулся. Суть последних сообщений такова: украинцы проигрывают и должны признать этот факт - «лучше сейчас, чем потом», а израильтяне «ведут себя варварски, и их нужно обуздать, иначе репутация США в мире будет испорчена». В журнале Time вышло эссе, в котором Владимира Зеленского охарактеризовали как мессианскую и фанатичную фигуру, оторванную от ухудшающихся перспектив Украины. Согласно широко распространенным сообщениям, Джо Байден и его советники считают проект Израиля в секторе Газа «безумным».

Хендриксон задается вопросами, сможет ли Байден проявить волю к противостоянию Нетаньяху и способен ли он заставить Украину сесть за стол переговоров. Возможно, настало время для новой политики, в которой Америка будет учитывать свои собственные национальные интересы, а не украинские и израильские, отмечает политолог.

«Переговоры с Украиной - не гарантия вступления в ЕС»

Еврокомиссия рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Расширение блока «отвечает зову истории», это «естественный горизонт Евросоюза», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Теперь лидерам ЕС предстоит одобрить переговоры с двумя странами - ожидается, что это решение будет принято на саммите в середине декабря.

Французская газета Le Monde называет начало переговоров важным шагов на пути к вступлению Украины в ЕС, «но ни в коем случае не гарантией». Издание подчеркивает, что этот путь будет полон препятствий, в том числе в области реализации реформ. По версии Le Monde, политическая обстановка сейчас благоприятна для Киева, но участие страны в боевых действиях не облегчает задачу по присоединению к ЕС.

«Позиция России по войне в Газе: цели и вызовы»

Когда 7 октября палестинское движение ХАМАС начало молниеносную атаку на Израиль, некоторые поспешили заподозрить, что за этим нападением стоит ось «Москва-Тегеран», пишет ливанский портал Raseef22. В последующие недели Иран действительно оказался в центре обвинений со стороны Израиля и Запада. Однако у России в этом конфликте более сложная роль - стране выгодно соблюдать баланс, а не занимать чью-то сторону.

Первым шагом России в этом кризисе стали переговоры МИД РФ с делегацией палестинского движения ХАМАС. Это демонстрирует, что война в Газе будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы Ближнего Востока, считает Raseef22. В заявлении ХАМАС высоко оцениваются усилия президента РФ Владимира Путина и МИД РФ, направленные на деэскалацию. Официальные российские СМИ сообщили, что на встрече речь шла об освобождении иностранных заложников в сектора Газа, а также об эвакуации оттуда российских и иностранных граждан. В МИД Израиля эту встречу осудили.