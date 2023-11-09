Онкобольных детей эвакуируют из сектора Газа

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что больных онкологическими заболеваниями детей из сектора Газа доставят в Турцию для продолжения лечения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По словам министра, в секторе Газа есть только одна больница для онкобольных детей и сейчас она не может продолжать работу. Он договорился о перевозке детей в Турцию с министром здравоохранения Израиля Йоавом Бен-Цуром для дальнейшего лечения.

Также Коджа рассказал, что сегодня Турция отправит в сектор Газа около 500 тонн гуманитарной помощи жителям, в которую входят лекарства, медицинское оборудование, полевые госпиталя, машины скорой помощи и различные расходные материалы.