Онкобольных детей эвакуируют из сектора Газа
Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что больных онкологическими заболеваниями детей из сектора Газа доставят в Турцию для продолжения лечения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По словам министра, в секторе Газа есть только одна больница для онкобольных детей и сейчас она не может продолжать работу. Он договорился о перевозке детей в Турцию с министром здравоохранения Израиля Йоавом Бен-Цуром для дальнейшего лечения.
Также Коджа рассказал, что сегодня Турция отправит в сектор Газа около 500 тонн гуманитарной помощи жителям, в которую входят лекарства, медицинское оборудование, полевые госпиталя, машины скорой помощи и различные расходные материалы.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности. Он раскритиковал Евросоюз и Совбез ООН, которые никак не вмешиваются в ситуацию, а также осудил правозащитные организации.