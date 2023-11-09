Американский адвокат застрелил двух экоактивистов в Панаме

Американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в двух экоактивистов, которые перегородили шоссе в Панаме . Об этом пишет Daily Mail.

В тот момент, когда активисты не позволили проехать автомобилю 77-летнего Дарлингтона, он вышел из машины и выстрелил в них из пистолета. Один из пострадавших погиб на месте, а второй был госпитализирован. В материале указывается, что суд уже арестовал злоумышленника. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.