В Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

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Взрыв, как отмечают журналисты, прогремел около 3:30 по московскому времени.

Что стало его причиной, пока неизвестно. Граждан призвали спуститься в укрытие.

8 ноября стало известно о взрывах в Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области. Власти признали повреждение объекта местной инфраструктуры, однако подробности на этот счет раскрывать не стали.