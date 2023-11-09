СМИ: США перестали верить в победу Украины

Пока Владимир Зеленский утверждает, что украинский кризис не зашел в тупик, его военное руководство с этим не согласно и «считает его настойчивость бредом», пишет Тед Снайдер в своей статье для журнала Responsible Statecraft.

По мнению автора статьи, Зеленский сталкивается с давлением как внутри Украины, так и извне, как от собственного военного руководства, так и от ключевых партнеров Киева — потому что США перестали верить в победу Украины.

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Как отмечает Снайдер, в основном битва разворачивается в западных СМИ. По данным Time, некоторые советники Зеленского обеспокоены его «верой в окончательную победу Украины, граничащей с мессианством», а также считают, что он «занимается самообманом».

Часть помощников Зеленского считает, что его непримиримость не позволяет Украине «адаптироваться к изменившейся реальности на поле боя». Они недовольны, что переговоры с Россией остаются «табу».

По словам Снайдера, Зеленский находится в конфликте со своими генералами из-за наступления и требования получить контроль над Артемовском любой ценой. Военное руководство считает это стратегической ошибкой, которая уже наносит серьезный ущерб Украине в солдатах и технике.

Высокопоставленный украинский военный заявил Time, что приказы администрации Зеленского «порой не связаны с реальностью», поэтому некоторые командиры на местах начали сомневаться и отказываться от «приказов сверху».

Борьба Зеленского с генералами усилилась 3 ноября, когда он уволил одного из командующих, генерала Виктора Хоренко. Как писала The New York Times, неясно, знал ли глава ВСУ Валерий Залужный о запланированном увольнении. Увольнение застало врасплох и американских военных, которые говорили о «тесных и эффективных рабочих отношениях» с Хоренко.

Напряженность в отношениях Зеленского и военачальников достигла пика после интервью Залужного журналу The Economist 1 ноября. Глава ВСУ признал, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Более того, Залужный намекнул, что тупиковая ситуация приведет к поражению Украины, так как Россия будет лишь наращивать свою военную мощь. С ним согласен помощник Зеленского, который на условиях анонимности говорил Time, что даже если США предоставят Украине все необходимое оружие, у Киева «нет людей, которые смогут его использовать».

Офис Зеленского осудил Залужного, заявив, что его заявления «облегчают работу» России и сеют панику среди западных партнеров Украины.

Вскоре после этого в американских СМИ появились сообщения, что власти США и ЕС «начали спокойно разговаривать с украинским правительством о том, какие возможные мирные переговоры с Россией могут повлечь за собой прекращение конфликта». Такие беседы «включали в себя очень общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения».