Сооснователя Apple госпитализировали с инсультом

Сооснователь Apple Стив Возняк в среду доставлен в больницу в Мехико после ишемического инсульта, сообщают СМИ.

Возняк собирался принять участие во Всемирном деловом форуме, но его выступление отменили «по медицинским показаниям». Возняку 73 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Sol De Mexico.