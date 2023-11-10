Орбан: Украина не готова к переговорам о членстве в ЕС

Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал политик в эфире радиостанции Kossuth.

Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Летом стране предоставили статус кандидата на вступление в сообщество.

Еврокомиссия, в свою очередь, рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.