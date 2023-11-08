Госдеп: США поставили цель задушить российский проект «Арктик СПГ-2»

В Госдепе назвали целью прекращение российского проекта «Арктик СПГ 2»
США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.
По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами) заключается в закручивании гаек и это критически важно», передает РИА «Новости».
Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта.
«Наша цель - задушить его", - сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».