$92.20-0.2298.44-0.35

В Госдепе назвали целью прекращение российского проекта «Арктик СПГ 2»

США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

Госдеп: США поставили цель задушить российский проект «Арктик СПГ-2»
© РИА Новости

По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами) заключается в закручивании гаек и это критически важно», передает РИА «Новости».

Россия и США могут столкнуться в Арктике из-за наращивания военного потенциала

Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта.

«Наша цель - задушить его", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».