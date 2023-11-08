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В Госдепе высказались о расширении Евросоюза

Американское руководство поддерживает рекомендации по расширению Европейского союза (ЕС), предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

В Госдепе высказались о расширении Евросоюза
© Twitter

Он заявил о поддержке Вашингтоном «стремления десяти официальных и потенциальных стран-кандидатов».

«Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент», — высказался чиновник.

Он призвал государства, желающие вступить в ЕС, «воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал».

Медведев прокомментировал планы ЕС по расширению

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.

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