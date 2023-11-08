В Госдепе высказались о расширении Евросоюза

«Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент», — высказался чиновник.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.