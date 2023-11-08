США признали отсутствие средств для помощи Украине

У США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться. Об этом заявила помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, сообщает РИА Новости.