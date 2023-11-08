Си Цзиньпин подчеркнул важность построения прекрасного Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал прилагать усилия по всестороннему продвижению строительства прекрасного Китая и совершенствованию механизма надзора за сетями естественных монополий. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

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Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом на Третьем заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, которое прошло под его председательством.

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На заседании был рассмотрен и принят ряд руководящих документов. Они предусматривают в том числе содействие всестороннему продвижению строительства прекрасного Китая, оптимизацию бюджетной системы операций с государственным капиталом, совершенствование механизма надзора за сетями естественных монополий, усиление надзора за экспертами, участвующими в принятии государственных решений, активизацию управления и контроля состояния экологической среды с учетом специфики регионов.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, который является главой Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, построение прекрасного Китая является важной задачей в деле всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. В этой связи он потребовал приложить усилия к тому, чтобы к 2035 году обеспечить базовую реализацию вышеуказанной задачи.

Председатель КНР также призвал усилить надзор за экспертами, участвующими в принятии государственных решений, и способствовать созданию атмосферы порядочности, дисциплины, бескорыстия и энтузиазма, которая позволит специалистам максимально проявлять свои таланты в ходе соответствующей деятельности.

Кроме того, как отметил Си Цзиньпин, наряду с укреплением планирования на высшем уровне и оптимизацией соответствующих правил, страна должна разрабатывать меры регулирования с учетом специфики каждого региона, чтобы сохранить экологические функции и улучшить состояние окружающей среды.

На заседании присутствовали члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, заместители главы Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ Ли Цян, Ван Хунин и Цай Ци.

Как указали участники встречи, в соответствии с новыми требованиями к социально-экономическому развитию необходимо прилагать дополнительные усилия по решению экологических и природоохранных проблем, осуществлять построение экологической цивилизации, максимально эффективно играть роль первопроходцев и образцов для подражания.

На встрече была подчеркнута важность усилий по стимулированию инвестиций государственного капитала в ключевые отрасли и сектора, влияющие на жизнеобеспечение национальной экономики и национальную безопасность, а также в области, касающиеся национального развития и народного благосостояния, такие как государственные услуги, потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации и общественно-полезные сферы.

Участники выступили с призывом ужесточить бюджетные ограничения и в полной мере использовать роль системы народного представительства при осуществлении надзора.