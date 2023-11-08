Во Львове демонтировали памятник Терешковой

В среду, 8 ноября, во Львове демонтировали скульптурную композицию, посвященную первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Заместитель главы Львова Андрей Москаленко назвал решение демонтировать памятник «деколонизацией». Он также сообщил, что памятник перенесут в «музей тоталитаризма».

Композиция была установлена в 80-х годах в сквере на улице Валентины Терешковой (позже ее переименовали в улицу Выговского).

Ранее бюст советского генсека Леонида Брежнева убрали из сквера на центральном проспекте города Каменское (Днепропетровская область Украины), следуя украинскому закону о декоммунизации. Памятник перенесли на площадку музея под открытым небом.