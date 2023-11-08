Во Львове демонтировали памятник Терешковой
В среду, 8 ноября, во Львове демонтировали скульптурную композицию, посвященную первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Об этом сообщили украинские СМИ.
Заместитель главы Львова Андрей Москаленко назвал решение демонтировать памятник «деколонизацией». Он также сообщил, что памятник перенесут в «музей тоталитаризма».
Композиция была установлена в 80-х годах в сквере на улице Валентины Терешковой (позже ее переименовали в улицу Выговского).
Ранее бюст советского генсека Леонида Брежнева убрали из сквера на центральном проспекте города Каменское (Днепропетровская область Украины), следуя украинскому закону о декоммунизации. Памятник перенесли на площадку музея под открытым небом.
Глава города Андрей Белоусов подчеркивал, что для многих людей старшего поколения Брежнев - историческая фигура и человек, много сделавший для Каменского, поэтому его бюст решили установить на территории музея, чтобы «каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка». Брежнев родился в Каменском, когда город входил в состав Екатеринославской губернии Российской империи.