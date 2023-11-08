Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Финляндия продолжает расследование инцидента с газопроводом Balticconnector и уведомила об этом Россию. Такое заявление сделала глава финского МИД Элина Валтонен в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что Финляндия работает на уровне властей с международными партнерами. Кроме того, Валтонен сообщила, что Россия не обращалась к Финляндии за помощью в расследовании повреждения российского телекоммуникационного кабеля компании «Ростелеком» в Балтийском море.
Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН заявил, что подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом, передает «Радиоточка НСН».