Великобритания расширила антироссийские санкции
Власти Великобритании расширили антироссийские ограничительные меры, пополнив санкционный список еще на 29 позиций, сообщили 8 ноября в правительстве страны.
В частности, отмечается, что рестрикции затронули Российский союз промышленников и предпринимателей, Уральскую горно-металлургическую компанию, Российскую национальную перестраховочную компанию, Красцветмет и Nord Gold.
Кроме того, Лондон ввел санкции против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
Как писала «Парламентская газета», минфин США 2 ноября объявил о расширении санкций против России. Под ограничения попали, в частности, компании АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2», Бауманский университет, банки ХКФ-банк, «Русский стандарт», ВБРР и Абсолют банк.