ЕК рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны - ЕК. ТАСС

Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте ЕК в соцсети X (ранее Twitter). «Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдовой...» — говорится в сообщении. RT на русском

Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Российская газета