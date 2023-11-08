Обзор иноСМИ: «Киев сожрет деньги ЕС», почему США скрывают данные об оружии для Израиля

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«США могли бы начать начать собственную СВО по примеру России»

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Редактор The American Conservative Скотт МакКоннелл

заявил в своей статье для Newsweek, что в интересах США поддерживать Израиль, но не Украину. По его мнению, война Израиля с ХАМАС и украинский кризис абсолютно не похожи - «как по своему стратегическому значению, так и по нравственности».

Для США украинский кризис является конфликтом «по выбору», во многом спровоцированным «безрассудной американской политикой». У Вашингтона «не было необходимости финансово и символически вмешиваться», считает автор. МакКоннелл предложил представить ситуацию, в которой избранный президент Мексики был бы заменен в результате антиамериканского переворота, поддержанного Китаем, а пришедший к власти режим стремился бы к военному союзу с Пекином. Вашингтон отреагировал бы примерно так же, как и Москва, уверен автор. Украинский кризис «почти полностью является результатом того, что США - или, точнее, узкая группа американских элит, которые получают выгоду от расширения НАТО - отправляются за границу в поисках проблем и получают их», подчеркнул МакКоннелл.

«Украина сожрет все деньги ЕС»

СМИ рассказали, что Еврокомиссия 8 ноября планирует рекомендовать ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Такую рекомендацию еще придется утвердить на саммите в декабре, но это, скорее всего, будет формальностью. Это означает, что переговоры о вступлении могут начаться в начале 2024 года, пишет немецкое издание Junge Welt. Президент Совета ЕС Шарль Мишель ранее заявил, что Украина может стать членом блока к 2030 году. Во время визита в Киев на прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина добилась «большого прогресса» в приведении своей правовой и конституционной системы в соответствие со стандартами ЕС.

Ускорение переговоров о вступлении Киева в ЕС и скептицизм, который выражается по этому поводу, особенно в США и Великобритании, дополняют друг друга, отмечает издание. Для Украины перспектива присоединения стала бы «утешением на фоне территориальных потерь, с которыми Киеву, вероятно, придется смириться». По версии Junge Welt, вступление Украины ослабило бы ЕС, «поскольку Киев сожрет все деньги, которые у Брюсселя оставались в течение многих лет».

Почему США скрывают данные о поставленном Израилю оружии

Об оружии, которое США предоставили Израилю после октябрьского нападения ХАМАС, известно мало, пишет The Intercept. В то время как администрация Джо Байдена опубликовала трехстраничный подробный список оружия, предоставленного Украине, «с точностью до количества патронов», информация о поставленном Израилю оружии «могла бы уместиться в одно предложение».

Аргумент, что прозрачность поставила бы под угрозу оперативную безопасность Израиля (почему-то это никого не волнует в случае с Украиной), вводит в заблуждение, заявили опрошенные The Intercept эксперты. Один из них, эксперт по оружейному бизнесу Уильям Хартунг, заявил, что США стремятся скрыть информацию о типах оружия, поставляемого Израилю, и о том, как оно используется. По его мнению, в Вашингтоне хотят дистанцироваться от того, как мирные жители сектора Газа пострадают от этого оружия.

«Байден заговорит о перемирии на Ближнем Востоке»

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел последние несколько дней, путешествуя по Ближнему Востоку, - это его вторая такая поездка с начала войны Израиля и ХАМАС. В Аммане его иорданский коллега Айман Сафади посоветовал Блинкену «остановить это безумие». Язык, который глава Госдепа слышал в частном порядке по всему региону, «был еще жестче»,

подчеркивает The Economist. Встреча Блинкена с палестинским президентом Махмудом Аббасом длилась менее часа и завершилась без совместного заявления. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из Турции «и вовсе не удосужился» встретиться с госсекретарем США.

Холодный прием Блинкена стал одним из признаков растущего гнева по поводу действий Израиля в секторе Газа, где с 7 октября погибли более десяти тысяч палестинцев. Это «разозлило арабский мир, воспламенило западные столицы и вызвало осуждение со стороны многих мировых лидеров». Источники The Economist в Вашингтоне заявили, что президента США Джо Байдена в ближайшее время - в течение нескольких недель - начнет говорить о перемирии между сторонами конфликта. Сложившаяся ситуация нанесла ущерб его рейтингам, а недавние опросы показали, что многие американцы не одобряют меры Байдена по урегулированию.

В Турции отвергли идею разделения Газы на две части

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал госсекретарю США Энтони Блинкену послание о необходимости «немедленного прекращения огня» в секторе Газа во время 2,5-часовой встречи в Анкаре, пишет Hürriyet. В ходе переговоров Фидан передал Блинкену сообщение, что «бомбардировки гражданских объектов и разрушение инфраструктуры в Газе недопустимы».