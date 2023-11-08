МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

Киеву не стоит мечтать о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Такую принципиальную претензию для присоединения к Евросоюзу Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

© Zuma/TACC

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Если мы хотим заключить союз со страной, с которой у нас есть серьезный спор, спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать», — указал дипломат.

В конце октября в Тернопольской области Украины в бывшем селе Пужники было найдено массовое захоронение жертв Волынской резни. Украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

Волынская резня происходила в 1940-х годах на территории Западной Украины. По приказу Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.