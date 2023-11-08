Politico: отсутствие стратегии по Газе может свести на нет результаты операции Израиля
Наземная операция Израиля в секторе Газа, последствия которой вызывают растущую критику в мире, не достигнет цели без международного плана нормализации ситуации в анклаве. Такое мнение высказал бывший парламентский заместитель министра обороны Великобритании депутат парламента Тобиас Эллвуд в авторской статье в газете Politico.
Ответ Тель-Авива на вылазки радикального палестинского движения ХАМАС, по его словам, "выглядит сейчас как явная месть - демонстрация силы без учета долгосрочной перспективы". Ситуация усугубляется возрастающими жертвами среди мирного населения, обостряющимся гуманитарным кризисом в Газе.
При таком раскладе сил у Израиля "нет шансов победить идеологию ХАМАС независимо от того, сколько террористов будет убито". Более того, это "действительно рискует спровоцировать дальнейшую радикализацию простых палестинцев, учитывая отсутствие какого-либо плана после ухода движения или программы обеспечения безопасности с перечислением мер, при помощи которых их можно было бы убедить", полагает Эллвуд.
Он считает необходимым безотлагательное проведение саммита, например в Соединенном Королевстве, для рассмотрения вариантов "послевоенного развития" Газы с участием прежде всего представителей Израиля, Египта, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и ООН с учетом интересов населения анклава.
Как только Армия обороны Израиля убедится, что боевики и их структура уничтожены, она должна передать ответственность в анклаве международным миротворческим силам - в идеале под эгидой ООН, подчеркнул Эллвуд. Затем функции управления в секторе мог бы взять на себя технократический совет, состоящий из представителей стран, подписавших в 2020-2021 годах "Авраамовы соглашения" - серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Среди них Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Судан.