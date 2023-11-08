Politico: на границе с Украиной продолжаются протесты польских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики заблокировали уже три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста против послаблений для украинских перевозчиков. Об этом сообщила газета Politico. По ее данным, протестующие собираются продолжать акцию до декабря.

«Начиная с понедельника, протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск—Ягодин, Корчова—Краковец и Гребенне—Рава—Руска и заявили, что собираются остановить коммерческое движение до тех пор, пока правительство в Варшаве и лица, принимающие решения в Брюсселе, не восстановят ограничения на транспортные операции для украинских автоперевозчиков, которые действовали до начала российской спецоперации», — говорится в статье.

Польские перевозчики жалуются на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Помимо этого, протестующие требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотре для грузовиков из Украины и создать отдельную очередь для них. Отмечается, что дальнобойщики намерены продолжать акцию вплоть до 3 декабря, если власти не начнут принимать необходимые меры. украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокировку КПП на границе с Украиной ударом в спину Киева.