Филиппо: Фон дер Ляйен желает смерти Франции, продвигая вступление Украины в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет гибели стран Европы, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
— Завтра ЕК опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз! Крайне коррумпированной страны, — написал он в социальной сети X.
По его мнению, Франции нужно выйти из ЕС, пока не стало поздно.
— После этого решения фон дер Ляйен трудно сказать, что цель Евросоюза, который подчиняется Соединенным Штатам, не в том, чтобы добиться нашей смерти! ЕС хочет нашей прямой и простой смерти! — заявил политик.
Флориан Филиппо раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен после того, как она анонсировала 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Он указал, что предыдущие 11 пакетов нисколько не ослабили РФ. Напротив, они крайне негативно повлияли на страны Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября подписал принятый парламентом закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией. Он отметил, что подписанный им закон создаст дополнительные гарантии для национальных меньшинств в стране.