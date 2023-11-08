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— Завтра ЕК опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз! Крайне коррумпированной страны, — написал он в социальной сети X.

По его мнению, Франции нужно выйти из ЕС, пока не стало поздно.

— После этого решения фон дер Ляйен трудно сказать, что цель Евросоюза, который подчиняется Соединенным Штатам, не в том, чтобы добиться нашей смерти! ЕС хочет нашей прямой и простой смерти! — заявил политик.

Флориан Филиппо раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен после того, как она анонсировала 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Он указал, что предыдущие 11 пакетов нисколько не ослабили РФ. Напротив, они крайне негативно повлияли на страны Запада.