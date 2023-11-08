По его словам, президент России Владимир Путин всегда был правдив. Эксперт указал, что когда российский лидер приостановил наступление войск РФ в ответ на заявленную готовность Киева принять нейтральный статус, он был вполне серьезен. При этом в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и «все загубил». Бывший советник согласился с мнением журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины будут отличаться от тех, что были два года назад. Полковник также указал, что западные элиты продолжают лгать.