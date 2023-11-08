"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского
Украинским властям придется согласиться на худшие условия во время мирных переговоров из-за веры Владимира Зеленского в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника американского Министерства обороны полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, президент России Владимир Путин всегда был правдив. Эксперт указал, что когда российский лидер приостановил наступление войск РФ в ответ на заявленную готовность Киева принять нейтральный статус, он был вполне серьезен. При этом в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и «все загубил». Бывший советник согласился с мнением журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины будут отличаться от тех, что были два года назад. Полковник также указал, что западные элиты продолжают лгать.
При этом США обещали Зеленскому все и он поверил. Макгрегор убежден, что Зеленский «кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал», а именно – «безработным, если не умрет в процессе».