Названы последствия отказа Финляндии от газа из России

Если прекратятся поставки российского сжиженного природного газа, Финляндия будет вынуждена закупать его у других поставщиков, но по более высоким ценам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова.

По его словам, выкупить освободившиеся объемы у России может ФРГ. В настоящее время в Финляндию сжиженный природный газ поставляет «Криогаз-Высоцк СПГ», которая является проектом «Новатэка», а также «Газпром». Продукция идет преимущественно в Финляндию. Раньше поставки также осуществлялись в Литву, но недавно страна отказалась от них.

Как напомнил эксперт, в 2022 году, во время перехода на рублевые расчеты, Финляндия отказалась закупать у РФ трубопроводный газ, заменив почти все поставки российским СПГ. Это связано с тем, что полностью прекратить поставки стало бы проблемой. Для «Новатэк» это удобный рынок сбыта. При этом Германия уже построила несколько терминалов для приема СПГ.

Юшков указал, что даже если Финляндия откажется от российского СПГ, Россия не пострадает ввиду отсутствия экспортных пошлин на сжиженный природный газ.