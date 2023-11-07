В ЦИК Украины рассказали, когда прекратятся полномочия Зеленского

По словам Дубовика, Зеленский будет исполнять свои полномочия даже после истечения их срока, поскольку в соответствии с украинским законодательством в стране запрещается проведение новых выборов во время военного положения, передает ТАСС .

«Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – заявил он.

Дубовик также опроверг информацию о том, что ЦИК Украины якобы получил указание готовиться к президентским выборам весной 2024 года, так как «какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся», и ЦИК соответствующих указаний «не только не получил, но и не мог получить».