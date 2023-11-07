В ЦИК Украины рассказали, когда прекратятся полномочия Зеленского
Полномочия президента Украины Владимира Зеленского не прекратятся без выборов, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик.
По словам Дубовика, Зеленский будет исполнять свои полномочия даже после истечения их срока, поскольку в соответствии с украинским законодательством в стране запрещается проведение новых выборов во время военного положения, передает ТАСС.
«Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – заявил он.
Дубовик также опроверг информацию о том, что ЦИК Украины якобы получил указание готовиться к президентским выборам весной 2024 года, так как «какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся», и ЦИК соответствующих указаний «не только не получил, но и не мог получить».
Ранее Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время.