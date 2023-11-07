В Киеве прокомментировали сообщения о планах уволить главкома ВСУ
Публикации в СМИ о возможном увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности, рассказал в соцсетях советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. Об этом пишет «Лента.ру».
Ранее в СМИ появились публикации о том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил снять с должности Залужного.
По данным портала, журналисты ссылались на публикацию депутата Верховной Рады Владимира Арьева. Позднее парламентарий ее удалил.
Лещенко отметил, что во-первых, Ставка верховного главнокомандующего не уполномочена решать такой вопрос. Во-вторых, добавил он, подобные предложения в нее не вносились.
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