В Киеве прокомментировали сообщения о планах уволить главкома ВСУ

Публикации в СМИ о возможном увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности, рассказал в соцсетях советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил снять с должности Залужного.

По данным портала, журналисты ссылались на публикацию депутата Верховной Рады Владимира Арьева. Позднее парламентарий ее удалил.