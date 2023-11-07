Пока вы не уснули: решение НАТО по участию в ДОВСЕ и фундаментальный курс рубля

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Страны НАТО объявили о намерении приостановить участие в ДОВСЕ

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом пишет ТАСС. Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже государствами-участниками НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора. Он устанавливал максимальные уровни вооружений и техники для каждого из блоков: 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артиллерийских систем, 6,8 тысяч боевых самолетов и 2 тысяч ударных вертолетов.

Греф назвал фундаментальный курс рубля

На данный момент фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Зеленский: Дополнительные NASAMS встали на боевое дежурство

Дополнительные зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он назвал это «своевременным усилением украинской ПВО к зиме».

В АвтоВАЗе назвали сроки перезапуска бывшего завода Nissan в Петербурге

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что полный запуск автомобильного завода «Lada Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) запланирован на 2024 год. Об этом сообщает «Фонтанка». Соколов заявил, что с июня 2023 года петербургский завод выпустил более сотни автомобилей, но полноценный перезапуск ожидается в 2024-м. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов АвтоВАЗа.

«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля в Финском заливе

Повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям, заявили в «Ростелекоме». Связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме, а сама авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям.

Названа предполагаемая дата эвакуации россиян из Газы

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа ожидается в ближайшие дни, сообщил дипломатический источник. «Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа», — сказал он.

Nike подала в суд на New Balance и Skechers

Unsplash

Компания Nike подала иски к своим конкурентам — New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для изготовления верхних частей кроссовок. Об этом сообщает Reuters. В исках утверждается, что в некоторых спортивных кроссовках New Balance и Skechers используется запатентованная технология Nike Flyknit, которую применяют в обуви для бега, футбола и баскетбола.

Устроившего стрельбу боксера Иванова арестовали

Telegram-канал BAZA

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил спортсмена под стражу на два месяца.

Комета C/2023 H2 приближается к Земле

Unsplash

Комета C/2023 H2 (Lemmon) 10 ноября приблизится к Земле на минимальное расстояние, и при хорошей погоде ее можно будет наблюдать в бинокль. Об этом со ссылкой на астрономов пишет «Московский комсомолец». Комета должна приблизиться к Земле на расстояние 29 миллионов километров, она будет находиться в созвездии Геркулеса и может достичь звездной величины 6,3.

Телеведущего Дроздова госпитализировали