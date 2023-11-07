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В Киеве облили краской еще один памятник

В Киеве неизвестные облили краской памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, сообщает украинское издание «Вести». Отмечается, что активисты требуют демонтировать его.

В Киеве облили краской еще один памятник
© News.ru

Краской разрисовали памятник советскому военному Николаю Щорсу. Активисты требуют демонтировать его. Неизвестные патриоты требуют от кабинета министров Украины наконец-то исключить памятник из реестра, чтобы была возможность провести его демонтаж, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 7 ноября, в Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Ранее сообщалось, что на щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР. Работы по монтажу трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий. Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.