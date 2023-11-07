Байдена окрестили самым худшим президентом США

«Байден — несостоявшийся президент, который не справляется с этой работой <…> Он слаб, он хрупок, и мы все знаем, что у него когнитивный бардак. Как с точки зрения компетентности, так и с точки зрения результатов, Байден — самый худший президент в современную эпоху», — заключил телеведущий.