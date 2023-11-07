Премьер Румынии предупредил о последствиях победы РФ в конфликте с Украиной

Премьер Румынии предупредил о последствиях победы России в конфликте с Украиной
Проигрыш Украины приведет к серьезным последствиям для Европы, которая получит множество политиков, «подобных» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил премьер Румынии Марчел Чолаку, пишет Bloomberg.
По словам премьер-министра, несмотря на то, что многие страны Европы начали испытывать усталость от украинского кризиса, Румыния продолжит оказывать поддержку Украине.
«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Они менее важны, чем прецедент, который создаст победа России. Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — заметил Марчел Чолаку.
Таким образом он прокомментировал всплеск поддержки правых сил в Европе, выступающих за возобновление отношений с Россией. При этом премьер-министр отказался рассказать о военной помощи, которую Румыния оказывает Украине, отмечает издание.
Ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт продолжит блокировать выделение дополнительных средств Украине до тех пор, пока не услышит внятные доводы в пользу этой меры.
При этом Орбан уже оценил траты Евросоюза на поддержку Украины более чем в 730 миллионов евро. По его мнению, тяжелая экономическая ситуация может побудить ЕС прекратить выделять Киеву денежные средства, «вступить в «лагерь мира» и как можно скорее положить конец войне».