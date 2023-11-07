Обзор иноСМИ: «новая головная боль США» и «Запад разочаровывает Зеленского»

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Bloomberg: база РФ в Ливии - «новая головная боль США»

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Россия движется к расширению своего военного присутствия на востоке Ливии. Российский план может привести к созданию военно-морской базы, которая предоставила бы Москве «серьезный плацдарм на южном пороге Европы», пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, Россия и Ливия начали работу над соглашением об обороне после встречи президента РФ Владимира Путина и военачальника Халифы Хафтара (его силы контролируют восток Ливии) в Москве в конце сентября.

Bloomberg назвало это соглашение новой региональной проблемой для США и «головной болью» для американцев на фоне войны Израиля и ХАМАС. В рамках соглашения Россия может получить несколько авиабаз и право на постоянное размещение своих военных кораблей на побережье Средиземного моря в Ливии. Хафтар, по данным Bloomberg, заинтересован в российских системах ПВО, а также в обучении пилотов и спецназовцев. Бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Уайнер заявил, что средиземноморская база позволила бы России «шпионить за всем Евросоюзом».

«Нефтяные санкции привели Россию к огромной прибыли»

Западный ценовой потолок, введенный против российской нефти с целью ограничить военные расходы Москвы, все больше теряет свою эффективность, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, согласно данным, опубликованным 3 ноября, поступления в российский бюджет от нефти и газа в октябре выросли более чем вдвое по сравнению с сентябрем и больше чем на четверть к тому же месяцу 2022 года. Это представляет собой резкий разворот по сравнению с началом года, когда доходы от энергетики падали. WSJ отмечает, что российскую нефть начали перевозить на стареющих танкерах с ограниченной страховкой, из-за чего запрет Запада на страхование судов, не соблюдающих ценовой потолок, потерял смысл. Кроме того, большая часть торговли российской нефтью происходит за пределами юрисдикции США и их союзников.

«Запад разочаровывает Зеленского»

На фоне хаоса на Ближнем Востоке украинский кризис становится «забытым» конфликтом, пишет британская газета The Telegraph. Владимир Зеленский ранее признал, что война Израиля и ХАМАС «отвлекает внимание» от ситуации на Украине. Россия способна участвовать в боевых действиях гораздо дольше, чем Украина, а командование в Киеве опасается, что конфликт зашел в тупик после того, как наступление ВСУ не принесло успехов.

Большую обеспокоенность в Киеве и надежду в Москве вызывает то, что Запад, «к разочарованию Зеленского», устал от затяжного конфликта, подчеркивает The Telegraph. Несмотря на все обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», усталость среди стран НАТО всегда была риском, а республиканцы в США, внесшие наибольший вклад в военные усилия Украины, скептически относятся к дальнейшим обязательствам по поддержке. На Западе пообещали Киеву американские истребители F-16 для противодействия российскому господству в небе, но пока нет никаких признаков их поставки, а украинским пилотам необходимо обучение. Без стабильных поставок оружия следующей весной Украина окажется в опасной ситуации, отмечает британская газета.

«Готов ли Запад к Третьей мировой войне?»

Колумнист британского журнала Spiked Джоэль Коткин считает, что мир вступает в фазу третьей мировой войны или даже четвертой (если считать холодную войну). По словам автора, победы во всех предыдущих мировых конфликтах были одержаны не только благодаря хорошему политическому и военному руководству, но также благодаря промышленной мощи и обилию природных ресурсов. Коткин задается вопросом, есть ли у Запада все необходимое, чтобы победить в новом противостоянии. По его мнению, «зеленый курс» президента США Джо Байдена «на практике увековечивает промышленную гегемонию Китая, подрывая западную промышленность».

Коткин заявил, что догматики свободного рынка также сыграли свою роль в деиндустриализации Запада. Консультанты и инвесторы подтолкнули предприятия искать за рубежом практически все важные ресурсы для производства. В итоге в период с 2004-го по 2017 год доля США в мировом производстве сократилась с 15 до десяти процентов. Утверждение, что США могут компенсировать зависимость от импорта благодаря технологическому превосходству, автор назвал жестоким заблуждением. В 2022 году чистый дефицит торговли высокими технологиями в США составил 242 миллиарда долларов. Сюда входят важнейшие компоненты для военной продукции, многие из которых сейчас производятся в Китае. Ситуация может усугубиться, если Пекин, увидев смятение на Западе, решит вступить в военный конфликт с Тайванем, страной, на которую многие предприятия США (Apple, Intel, Nvidia) рассчитывают в производстве ключевых компонентов. На Тайване также производят полупроводники, используемые в истребителях F-35.

В Ирландии украинских беженцев попросят заплатить за жилье

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что вскоре украинским беженцам в стране придется самостоятельно оплачивать жилье. Об этом сообщает The Irish Times. Правительство страны рассчитывает до конца 2023 года принять меры, требующие от украинских беженцев платы за проживание и изменяющие правила выплаты им социальных пособий.