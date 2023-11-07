В Румынии призвали ЕС помогать Молдавии из-за России

Евросоюз должен продолжить помогать проевропейским силам в Молдавии, в том числе финансово, считает депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан. В интервью Agerpres.ro он отметил, что поддержка Кишинева необходима в рамках противостояния влиянию России.

«Чем больше людей увидят, что ЕС решительно намерена помогать Молдове в долгосрочной перспективе, что путь к членству в ЕС открыт, тем меньше будут возможности России манипулировать людьми и влиять на решения Кишинева», — отметил Мурешан.

Он добавил, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии на фоне продвижения республики по пути евроинтеграции. Мурешан подчеркнул, что проевропейская власть «мешает» действиям Москвы, что соответствует интересам Евросоюза.

«От того, насколько безопасной и стабильной будет Молдова в ближайшие годы, зависит и наша безопасность в рамках ЕС», — заключил румынский депутат.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.