Из сектора Газа эвакуировали первую группу украинских граждан

Первая группа граждан Украины выехала из сектора Газа. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на посольство Украины в Египте.

По его данным, около 20 украинцев сегодня выехали с территории анклава. На границе с Египтом их встретили представители украинского посольства.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил изданию "Обозреватель" о полученном разрешении на эвакуацию украинских граждан из сектора Газа. По его информации, с территории анклава должны вывезти 101 украинца из всех 367, которые там находятся.