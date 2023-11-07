Израиль обозначил сроки наземной операции в Газе, которые требуют США

«Видно, что окно закрывается. Ясно, что мы идем к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать. Нам придется смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трех недель, а, возможно, и меньше», — признался Барак в интервью Politico.