Названа причина отказа главы МИД Турции Фидана от объятий с Блинкеном

Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала проявленная до этого американским дипломатом невежливость. Об этом со ссылкой на турецкое издание Hürriyet пишет РИА Новости.

Ранее пользователи турецкого сегмента соцсетей обратили внимание на то, что власти Турции нерадушно встретили госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего с официальным визитом. В частности, у трапа самолета американского политика встречали заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк. А перед началом официальных переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не дал американскому дипломату себя обнять.

В Hürriyet отметили, что причиной этого стало поведение Энтони Блинкена.

«Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел, Хакан Фидан вышел из машины и встал перед дверью, как это делается для каждого приезжающего министра (…) Когда Блинкен, разговаривавший по телефону, не вышел из машины, Фидан вернулся в здание», — отметило турецкое издание.

В итоге, по данным журналистов, Фидан приветствовал Блинкена, как дипломата, «проявившего недостаток вежливости», и отклонил его попытку обнять его.

По мнению экспертов, отношения между США и Турцией существенно ухудшились в последние годы. Это, как отмечают аналитики, вызвано политикой Вашингтона в отношении Анкары, а также международной повесткой и резким обострением ситуации на Ближнем Востоке после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и ответных действий израильтян.