В США заявили о критической зависимости от ядерного топлива из России

В администрации американского президента Джо Байдена признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности, пишет The Financial Times. В правительстве Соединённых Штатов призвали немедленно начать работу над перестраиванием цепочек поставок в этой сфере энергетики.

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Такое заявление в беседе с газетой сделала помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф.

Чиновница обеспокоена тем, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.

«Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению и на протяжении многих лет успешно работала над подрывом цепочки ядерных поставок США, выбрасывая дешёвую обогащённую урановую продукцию на мировые рынки», — приводит слова Хафф издание.

Если США не начнут действовать, «Россия продолжит удерживать этот рынок», подчеркнула чиновница, добавив, что это имеет большое значение и в достижении климатических целей США.

В сентябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация выиграет любую конкуренцию с американскими и европейскими компаниями в сфере ядерного топлива для АЭС.

Летом газета The New York Times также обратила внимание на то, что американская атомная энергетика продолжает сохранять зависимость от российского урана.