Bloomberg: Эр-Рияд не намерен обсуждать цены на нефть для перемирия в Газе

Согласно информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия не рассматривает использование цены на нефть для достижения прекращения огня в конфликте между Палестиной и Израилем. Такое заявление сделал министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих.

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Он подчеркнул, что Саудовская Аравия ищет мирное решение через дипломатические переговоры. Министр также сообщил, что Саудовская Аравия в ближайшие дни собирается провести саммиты с мусульманскими и африканскими странами для обсуждения возможного мирного разрешения конфликта. С начала октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, которую провело палестинское движение ХАМАС.

В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС, захватил контроль над приграничными районами Газы и наносил авиационные удары по объектам на территории сектора. В палестино-израильском конфликте за последние десятилетия ООН пыталась найти решение, предусматривающее создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако эта идея так и не была реализована, и конфликт продолжается.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.