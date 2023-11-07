Экс-глава МИД Австрии назвала отличительную черту россиян

Экс-глава МИД Австрии удивилась дружелюбию россиян
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT заявила, что жители России более дружелюбны, чем немцы и австрийцы.
По ее словам, россияне дружелюбны и готовы помочь. В пример она привела ситуацию: если в Петербурге подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, отметив, что ты не говоришь по-русски, то на лице петербуржца появится улыбка и он подскажет. Однако в Австрии или Германии в этом случае можно испытать на себе чувство неприязни к иностранным гражданам, добавила Кнайсль.
Бывший шеф австрийской дипломатии заявила, что чувствует себя в Северной столице РФ как дома и в данный момент изучает русский язык.
Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии в 2017-2019 годах, стала руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского госуниверситета.