Экс-глава МИД Австрии назвала отличительную черту россиян

По ее словам, россияне дружелюбны и готовы помочь. В пример она привела ситуацию: если в Петербурге подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, отметив, что ты не говоришь по-русски, то на лице петербуржца появится улыбка и он подскажет. Однако в Австрии или Германии в этом случае можно испытать на себе чувство неприязни к иностранным гражданам, добавила Кнайсль.