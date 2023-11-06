Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать Украину в ближайшее время. Политик дал комментарий изданию Newsmax.

© EPA / ТАСС

Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Бывший американский лидер заявил, что ему было бы неуместно посещать Киев в ближайшее время.

По словам Трампа, коммуникациями с украинским руководством занята текущая администрация США.

«Мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», - объяснил политик.