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Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать Украину в ближайшее время. Политик дал комментарий изданию Newsmax.

Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского
© EPA / ТАСС

Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Бывший американский лидер заявил, что ему было бы неуместно посещать Киев в ближайшее время.

По словам Трампа, коммуникациями с украинским руководством занята текущая администрация США.

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«Мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», - объяснил политик.

В интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что сможет объяснить Трампу, почему конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа. Ранее экс-президент США обещал, что добьется мира в течение одних суток, напоминает «Радиоточка НСН».